Rottweil Der Raum entsteht aus sich

Rottweil. Christian Megert wird bei der Präsentation des filmischen Porträts von Werner Raeune, das 2014 in Zusammenarbeit mit der Medienkünstlerin Franziska Megert produziert wurde, heute, Mittwoch, ab 19 Uhr im Konferenzraum des Schwarzen Hauses dabei sein und zum Gespräch zur Verfügung stehen.

"Ich will einen neuen Raum bauen" – mit diesem in seinem Manifest von 1961 veröffentlichten Statement legt Christian Megert (geboren 1936) das zentrale Thema seines jahrzehntelangen künstlerischen Handelns fest. Gegen die Statik der Skulptur und des Bildes entwirft er mittels Glas, Spiegeln und Motoren dynamisch veränderbare Räume. Der Spiegelraum zur documenta IV war ein mit Boden- und Deckenspiegeln vollständig ausgekleideter, begehbarer Raum. Den Betrachter bezieht er in den künstlerischen Prozess ein, indem dieser durch seine Bewegung die gespiegelten Endlosräume seiner lichtkinetischen Arbeiten in neuer Form aktivieren und gestalten kann. Bis heute beschäftigt Megert die Realisierung der Idee einer neuen Bilddimension durch Spiegelungen, Serialität und in den zurückliegenden Jahren auch farbige Lichtreflexionen.

Christian Megert, Mitglied der 1957 in Düsseldorf entstandenen Zero-Bewegung, kannte Erich Hauser gut. So soll im Gespräch auch diese Verbundenheit beleuchtet werden. 1972 lud ihn Hauser zu einer Einzelausstellung ins Forum Kunst Rottweil ein.