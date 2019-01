Rottweil Der Nachwuchs hat wieder einen Treffpunkt

Seit 2008 beim Renovieren

Schon im Winter 2007/08 kam es zu einem Wasserrohrbruch im Obergeschoss. "Das Gebäude musste bis zum Ende des Sommers getrocknet werden", erinnert sich Dreher. Ende des Jahres 2008 begannen die ersten Jugendlichen im Haus zu werkeln. Der Putz wurde vollständig entfernt, eine gebrauchte Küche eingebaut und von ausführendenden Firmen die Elektroinstallationen übernommen und Sanitärleitungen neu verlegt. Die Kosten wurden durch Spenden, aus dem Budget des KiJus und von der Ortschaft getragen. In den folgenden Jahren war der Club am Wochenende geöffnet, und die Übergabe von einer Generation an Jugendlichen zur nächsten habe reibungslos funktioniert, so Dreher. 2013 folgte die nächste Baustelle. Das Dach musste neu eingedeckt werden. Unterstützt wurden die Jugendlichen von den Eltern und Mitgliedern der Brauchtumsgemeinschaft, die zwischenzeitlich im Obergeschoss des Hauses ihren Sitz eingenommen hatte. Im selben Zug wurden der Außenputz erneuert und neu gestrichen.

Eigenständigkeit ist wichtig

Der Fleiß der Jugendlichen wurde im Ortschaftsrat honoriert, aber das Haus stand immer auch in der Kritik. Die Haustechnik bereitete den Räten Sorgen, wie auch die Begleitung durch das KiJu, das es aus ihrer Sicht an Unterstützung fehlen ließ. Darauf angesprochen, versuchte Elias Braun die Zweifel des Rates zu widerlegen.

Zu Anfang sei auch er skeptisch gewesen. Aber inzwischen hätten sich alle Vorbehalte gelegt. David Schöller, Mitarbeiter des KiJu, sei ihr stetiger Ansprechpartner und ein "klasse Typ". Freilich sei er nicht regelmäßig anwesend, aber das sei auch nicht erwünscht. Er selbst sei 19 Jahre, und noch zwei weitere Mitglieder volljährig. Wenn Partys gefeiert werden, dann würde die Nachbarschaft informiert, aber die Eigenverantwortung sollte erlaubt sein.

Dreher überstützt diese Vorgehensweise. Sicher wurde in der Vergangenheit auch schon über die Stränge geschlagen, aber dann wurde das Gespräch gesucht und damit das Problem bereinigt, so der Ortsvorsteher.

Die Haustechnik wird im Übrigen auch von den Jugendlichen nicht aus den Augen gelassen. Vor der Eröffnung wurden die Wasserleitung saniert, das Bad isoliert und die Elektronik von einer Firma überprüft, sagt Braun. Dennoch habe es danach aus einer Steckdose geraucht. "Wir haben das richten lassen". Die Rechnung habe das KiJu übernommen.

Insgesamt investierte das KiJu in die jüngste Sanierung 1500 Euro. Sollte es wieder zu einem Vorfall kommen, könne der Jugendclub auch den kurzen Dienstweg nehmen, sagte KiJu-Leiter Herbert Stemmler, und direkt eine Firma beauftragen.

Zunächst steht jedoch die erste Party an. An der Fasnet lädt der Jugendclub zum Feiern in den Besen. Neben den Ü-30-Partys werde es auch Veranstaltungen für den Nachwuchs, also die künftige Generation des Jugendclubs geben.