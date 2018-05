Rottweil Der höchste Elevator-Pitch im Aufzugs-Testturm

Mit dem Tower-Pitch will der Verein laut eigener Mitteilung die Möglichkeit bieten, in einem einmaligen Umfeld seine Ideen einem hochkarätigen Kreis von Business-Angels und Investoren, also Personen, die sich finanziell an Unternehmen beteiligen und gleichzeitig die Existenzgründer mit Know-how und Kontakten unterstützen, vorzustellen. Das Programm umfasst neben vier Präsentationen von Startups noch vier Wild-Cards für Gründer und Studenten mit innovativen Geschäftsideen aus der Region Alb-Bodensee.

Die Start-up Angels Alb-Bodensee haben sich zur Aufgabe gemacht, die Erfahrung der regional ansässigen Mittelstandsunternehmen aufzugreifen und eine Business-Angels-Kultur im Südwesten Deutschland und in der Region Alb-Bodensee zu schaffen. Ziel ist es, junge Unternehmen und Gründer von Geschäftsexistenzen mit ihren kreativen und innovativen Ideen in der Region zu halten oder sie in die Region zu holen.

Den 246 Meter hohen Thyssen-Krupp-Aufzugs-Testturm hat sich der Verein dabei als passenden Veranstaltungsort ausgesucht. Mit seiner innovativen Architektur und Technik sei er das ideale Umfeld für die Präsentation der Geschäftsideen von morgen.