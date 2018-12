Rottweil Der europäische Blick auf die Bräuche der Adventszeit

Die Sprachen Europas – alte und neue – sowie die Traditionen und Werte von der Antike bis in die Moderne spielen im Schulalltag am AMG eine große Rolle. Nicht nur im Unterricht, auch durch Exkursionen, Studienfahrten und Austauschprogramme wird das Thema Europa nicht nur unterrichtet, sondern erlebt. Eine wichtige Tradition in Europa ist der Advent. Es sind Wochen, in denen Bräuche eine große Rolle spielen, die Besinnung und Vorfreude. Dies spiegelte sich am AMG wider. Dem Adventsmarkt gingen intensive Nachmittage der Vorbereitung voraus, an denen die Schüler mit und ohne ihre Lehrer gebastelt, gebacken und gestaltet haben. Von der Klasse 5a wurde sogar ein Film zum Thema gedreht. Um 16 Uhr war bei der Eröffnungsveranstaltung im Festsaal der Gymnasien kein Platz mehr frei. Den Auftakt gaben der Chor und das Orchester des AMG unter Leitung von Peter Auginski mit weihnachtlichen Liedern.

Nach der Vorstellung der Spendenprojekte Arco Iris in Bolivien sowie Netz in Bangladesch, die vom AMG seit Jahrzehnten unterstützt werden, hatten die Besucher Gelegenheit, das Angebot des Marktes zu erkunden: Im Innenhof warteten die Rottweiler Esel auf Reiter aller Altersklassen, am Feuer ließ es sich stimmungsvoll plaudern, Stände im Säulengang boten Holzspielzeug, Engel und Lebkuchennikoläuse an. Auch im Schulhaus selbst gab es viel zu sehen, zu genießen und zu kaufen. Eine Ausstellung zu Adventsbräuchen in Europa, Projekte wie Weihnachten in Schweden, Weihnachtslieder auf Spanisch, Gebäck aus Frankreich, eine Lebkuchenstraße sowie Weihnachtskarten zum Selbermachen waren einige der Möglichkeiten, Advent am AMG zu erleben. Als der Markt um 18.30 Uhr mit einer Tombola schloss, war das Haus noch voll von Besuchern.

Nicht nur der Reinerlös von rund 4000 Euro, auch die strahlenden Gesichter der Schüler bewiesen, dass der Aufwand sich gelohnt hat. Der dritte Adventsmarkt war daher sicher nicht der letzte am AMG.