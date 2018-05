Rottweil Der besondere Charme kommt gut an

Rottweil. Am Freitag gibt’s was auf die Ohren. Aufgeboten hat das Jazzfest ein beachtliches Lineup. Den Anfang macht die "Danny Bryant Bigband", in der Pause ist JB Braun’s Blue Mama im Club am Start, dann geht’s in der Halle weiter mit drei Bluesgitarren-Größen: Vanja Sky, Mike Zito und Bernard Allison bilden den Blues Caravan 2018 in Rottweil. Anschließend wird im Club weitergespielt. Ach ja, und wenn man schon "Gitarre" erwähnt: Local Jochen Braun ist ja auch Meister an diesem Instrument, und Danny Bryant kommt nicht nur wegen seines rotzigen Spiels, das eigentlich in ein Szenario mit musikalischem Augenfunkeln und -zwinkern eingebettet ist, ganz groß raus, sondern weil der Sound einen Teil der Band im Untergrund agieren lässt. Für alle Nicht-Gitarrenfans eine harte Nummer.

Aber die sind sowieso fehl am Platz, denn an diesem Abend werden die Saiten gezupft, gezogen, geschlagen und gerissen, was das Zeug hält. Dabei ist das Spektrum durchaus spannend. Der erste Solo-Slot des Caravan gehört Vanja Sky, und die junge Dame serviert, erstaunlich abgeklärt, erdigen Bluesrock, kann aber auch sensible Balladen authentisch und sehr präsent servieren. Mike Zito agiert nicht minder druckvoll, hat auch ein paar düstere Momente auf Lager. Und Bernard Allison bestätigt als Jazzfest-Wiederholungstäter, dass er nicht nur Namen und Ruf zu verteidigen hat, sondern als Kreativling modernen Bluesrock gewissermaßen aus dem Handgelenk schütteln kann – und das in jeder Lage.

Das Fragezeichen des 31. Rottweiler Jazzfests kommt aus Südtirol, sein Auftritt ist dem guten Kontakt zu den Jazzern aus Rottweils Partnerstadt Imst zu danken, und er heißt Herbert Pixner. Bereits zweieinhalb Stunden vor Konzertbeginn warten die Besucher in der prallen Sommerhitze auf Einlass, und sie werden als das disziplinierteste Publikum in gut drei Jahrzehnten Jazzfest in Erinnerung bleiben. Nicht, dass sie nicht mitmachten, auf Zuruf sogar als Chor begeistert mitfeiern, nein, kaum einer wagt sich nach draußen, und wenn, dann vor allem, um geschwind dem Saunaklima in der Halle zu entgehen, in dem die Stuhlreihen bis direkt vor die Bühne reichen – und eigentlich gar nicht viel Platz zum Mitmachen bieten.