Rottweil Der Bauer setzt sich die Hörner selbst auf

Guschdl, Knecht auf dem Hof des Bächlebauern, schwärmt diesem gegenüber von seiner rauschenden Liebesnacht mit der Magd Johanna. Der Bauer, der frank und frei zugibt, selber schon ein lüsternes Auge auf die Magd geworfen zu haben, glaubt ihm aber nicht und schilt ihn gleichermaßen Lugenbeutel und Angeber, denn seines Wissens kann Johanna zum fraglichen Zeitpunkt gar nicht in ihrer Kammer gewesen sein. Doch der Knecht weiß ja wohl, was er erlebt hat. So kommt es zu den übelsten Verdächtigungen und Unterstellungen, die Mannsbilder gehen sich, durchaus wörtlich, wüst an die Gurgel. Jemand lügt. Oder beide? Oder womöglich keiner? Nachbarsjunge Anton und Bäuerin Lissl versuchen zwar, zu schlichten, werden aber höchst unfreundlich abgewiesen.

"Die Hörner" geht zurück auf die bekannte mittelalterliche Überlieferung vom Bauern, der sich selber eben diese aufgesetzt hat. Obwohl zweifelsfrei ein Lustspiel, ist es auch Psychodrama, Krimi und, wenn man’s genau nimmt, eine echte Tragödie. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 15. Juni, Freitag, 22. Juni, Samstag, 30. Juni, und am Samstag, 7. Juli.

Weitere Informationen: Karten und Plätze können reserviert werden unter Telefon 0741/3 33 58.