Rottweil Der Aufzug in eine ganz neue Etage

Rottweil. Verschiedene Rottweiler Stadträte waren in den vergangenen Jahren nie verlegen um schmucke Gleichnisse und markige Aussprüche, wenn es darum ging, die Entwicklung der Stadt, angestoßen durch den Testturm, zu skizzieren. Als älteste Stadt Baden-Württembergs ist Tourismus in Rottweil schon seit langem ein Thema – das durch das Projekt eines Aufzugsherstellers in eine ganz neue Etage befördert worden ist.

In der Sitzung des Gemeinderats heute Abend stehen deshalb grundlegende Weichenstellungen an. Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing, bislang zusammengefasst in der Stabstelle unter der Leitung von André Lomsky, soll eine eigene Abteilung im Fachbereich 4 werden. Der Wechsel zu Bauen und Stadtentwicklung, den die Verwaltung dem Gremium vorschlägt, wäre auch der Wechsel aus der direkten Zuständigkeit von Oberbürgermeister Ralf Broß in den Geschäftskreis von Bürgermeister Christian Ruf.

Die Arbeitsfelder des Teams um Lomsky sind in zwei Gutachten durchleuchtet worden – für den Tourismus durch das Fachbüro Kohl & Partner, für die Wirtschaftsförderung und das Stadtmarketing durch die cima. Daraus hervor gehen nicht nur Aussagen für Anpassungen der strategischen Ziele. Klare Empfehlungen gibt es auch zur personellen und finanziellen Ausstattung. Die Vorschläge bezeichnet die Stadtverwaltung als "sachgerecht und inhaltlich nachvollziehbar", rückt gleichwohl von der ganz großen Aufstockung ab. Aus vier Stellen im Bereich Tourismus würde Kohl & Partner 10,3 Stellen machen, gleichzeitig das Budget von 125 200 auf 295 700 Euro aufstocken. Die cima sieht für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Bedarf, aus 1,75 Personalstellen 4,7 zu machen sowie die Mittel von 291 150 auf 525 650 Euro anzupassen.