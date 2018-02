Rottweil Denkanstoß für die Schmotzigen-Gruppen

Zwei junge Männer haben jetzt den Mut gefasst, dieses Lokal aufzubauen und investierten mit sehr viel Liebe und Geschick den Innenausbau wirklich geschmackvoll und ideenreich zu gestalten. Zudem erklärten sie sich bereit, in der Zeit vom Schmotzigen bis zum Aschermittwoch darin zu bewirten und den Narren eine neue Möglichkeit zum Aufsagen zu bieten. Doch leider musste ich erleben, dass die Lokation von den meisten Schmotzigen-Gruppen gemieden wurde.

Auf dem Weg in den unteren Bereich der Hauptstraße ist man achtlos oder bewusst daran vorbei gelaufen. Gegenüber im Goldenen Rad hatte man sich die Klinke in die Hände gegeben und hat lieber einige Minuten auf seinen Auftritt gewartet, bis die auftretende Gruppe fertig war. Auf die Idee, einfach die Straße zu überqueren und das bunt gemischte Publikum im Lamm zu erfreuen, kam man nicht. Nur drei Gruppen und eine Kapelle haben an diesem Abend den Weg in dieses wunderbare Lokal gefunden, was mich unglaublich erfreut hat. In den letzten Jahrzehnten haben wir in Rottweil einige namhafte Gaststätten und Kaffees verloren, die immer gut besucht waren. Müssen wir auch dieses Lokal durch die Dummheit und Arroganz anderer für immer verlieren?

Für mich hatte es den Anschein, dass dieses wirklich gelungene Domizil bewusst boykottiert beziehungsweise gemieden wurde. Sollte meine Vermutung zutreffen, habe ich dafür kein Verständnis.

Das wäre ein Armutszeugnis für unsere doch noch wunderbare Fasnet.

Oh jerum!

Einige der Angesprochenen sollten sich darüber einmal ernsthafte Gedanken machen."