Rottweil "Den heiligen Geist spüren"

Schon beim Eintritt in die Pelagiuskirche am Pfingstsonntag wurden die Kirchenbesucher durch den schönen Blumenschmuck erfreut, der von Rita Rimpp angefertigt wurde. Mit dem Einzug von Pfarrer Thomas Böbel und Ministranten, dem Erklingen der Orgel und des Chors begann das feierliche Hochamt. Pfingsten ist Teil und feierlicher Abschluss des Osterfestes, welches vor 50 Tagen gefeiert wurde. Der Kirchenchor unter der Leitung von Klaus Bauer und Monika Siegel an der Orgel, hatte mit der Messe Chorale von Charles Gounod, sowie mit "Komm, Gott Schöpfer Hl. Geist" in der Choralbearbeitung für Orgel von Johann Pachelbel, den kirchenmusikalischen Teil des Hochamtes übernommen.

"Den heiligen Geist spüren und erleben" war das Thema der Predigt von Pfarrer Böbel. Wie ist unsere Beziehung zum heiligen Geist, spüren wir ihn, können wir uns für Gott und seine Botschaft begeistern? Im Römerbrief 5,5 spricht Paulus "Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den heiligen Geist." Damit wir diese Liebe Gottes in unseren Herzen spüren können, brauche es die Stille und das Gebet, einfach da sein für Gott. Das könne man üben. So wie Fußballfans Begeisterung zeigen, wenn ihre Mannschaft gewinnt, dafür auch Kosten, Zeit und lange Anfahrtswege in Kauf nehmen, so könnten wir uns auch für das Wort Gottes und den heiligen Geist entscheiden und uns begeistern lassen. Wie erleben und spüren wir die Früchte des heiligen Geistes, ohne dass es uns vielleicht bewusst ist? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung sind einige Früchte davon, so Thomas Böbel. Jugendliche, welche am 4. Februar das Sakrament der Firmung empfangen haben, sprachen die Fürbitten.

Klaus Bauer an der Reiser-Orgel wählte zum Nachspiel das Präludium in Es-Dur, BWV 552 von J.S. Bach aus. Im Anschluss wurde zu einer Begegnung im Gemeindehaus eingeladen.