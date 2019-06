Rottweil Demonstranten legen Verkehr in Innenstadt lahm

Rottweil - Nichts geht mehr in der Hochbrücktorstraße – die "Fridays for Future"-Demonstranten setzten am Freitag bei ihrer ersten Demo nach der Wahl ein Zeichen. Diesmal hatten sie ihren Protest früh genug angemeldet und durften so ganz offiziell ab 12.30 Uhr den Verkehr in der Innenstadt lahmlegen. Die Aktivisten hatte sich zuvor, wie schon bei den vorangegangenen Demonstrationen, im Stadtgraben getroffen. Zum Warm-up sozusagen, und um mit der Polizei die wesentlichen Details durchzusprechen.