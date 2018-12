Rottweil Dem Rottenmünster wird’s zu eng

Zum Einstieg hatte Geschäftsführer Thomas Brobeil das mit annähernd 1300 Beschäftigten in Rottweil größte Unternehmen vorgestellt. Sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich sei in den vergangenen Jahren stets ein Wachstum zu verzeichnen gewesen. Dieses stoße aber an Grenzen, da die Personalgewinnung schwieriger werde.

Brobeil hob hervor, dass Jahr für Jahr Millionenbeträge für Investitionen und Instandhaltung aufgewendet würden, was ein Beleg für die wirtschaftliche Bedeutung der Einrichtung sei. Im Blick auf die Zukunft werde mit zusätzlichem Bedarf an Plätzen im Werkstattbereich und für die Pflegeausbildung gerechnet. Die notwendigen Erweiterungen könnten voraussichtlich nicht vollständig auf dem Rottenmünster-Gelände realisiert werden. Die Suche nach Standorten stehe an.

Zufrieden zeigten sich Brobeil und die CDU-Stadträte mit den Entscheidungen, das städtische Pflegeheim Spital in die Trägerschaft des VvPHs zu geben und einen Neubau am Nägelesgraben zu erstellen. Eine überdurchschnittliche Belegungsquote und eine Fachkräftequote von fast 60 Prozent zeugten von der Zukunftsfähigkeit des Projekts.