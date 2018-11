Kreis Tuttlingen. Bei einer Personenkontrolle und anschließender Hausdurchsuchung stellten Zöllner in Tuttlingen mehr als ein Kilogramm Haschisch sicher. Zu dem bereits Mitte Oktober unter tatkräftiger Mithilfe des Zollhunds Bira erfolgten Einsatzes durch Spezialisten des Hauptzollamts Singen heißt es jetzt in einer Pressemitteilung: Mit einer Zollkontrolle im Stadtgarten in Tuttlingen hatte der 29-jährige Mann offenbar nicht gerechnet. In den Hosentaschen des Mannes aus Nordafrika fanden die Zöllner über zehn Gramm Haschisch und Marihuana. Da die Drogen verkaufsfertig verpackt waren, lag der Verdacht nahe, dass der Mann das Rauschgift nicht nur zum Eigenkonsum besitzt. Bei der deshalb veranlassten Hausdurchsuchung erschnüffelte der Zollhund Bira unter dem Bett des Mannes eine Plastiktüte mit einem Kilogramm Haschisch. Der Straßenverkaufswert für das Rauschgift dürfte sich auf über 10 000 Euro belaufen. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Die Betäubungsmittel wurden sicher­gestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt in Stuttgart. Das Amtsgericht Rottweil erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldigten einen Haftbefehl.