Rottweil Davidstern und Halbmond: So klar und doch so fremd

"Bedeutung der Symbole in den Religionen – Identität und Missbrauch" lautet der Titel. Die Veranstaltungsreihe, die die evangelische Kirchengemeinde Rottweil, die katholische Erwachsenenbildung Kreis Rottweil, die türkisch islamische Gemeinde Rottweil (DITIB) und die israelitische Kultusgemeinde Rottweil-VS in Kooperation anbieten, geht bereits in die achte Runde. Das Interesse ist groß, und auch in diesem Jahr haben die Organisatoren wieder hochrangige Referenten ausgesucht.

Los geht es am Mittwoch, 24. Oktober. "Das Thema ist ganz aktuell", betont Pfarrerin Esther Kuhn-Luz. Im April titelte der Spiegel: "Kopftuch, Kreuz, Kippa – das deutsche Ringen um Identität – der Glaube und sein Missbrauch". Wenige Monate später machte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Kreuzdebatte Schlagzeilen. Wenn eine Kippa zum Anstoß für antisemitische Angriffe werde oder ein Kopftuch genügt, um jemanden als Fundamentalisten zu beschuldigen, dann stimme etwas nicht mehr. "Mit diesen Themen wird eine Missbrauchsgeschichte der Symbole in unserer heutigen Zeit angesprochen", heißt es im Veranstaltungsflyer.

Im ersten Vortrag, am Mittwoch, 24. Oktober, ab 19.30 Uhr referiert Hans-Ulrich Gehring, Studienleiter für Kultur, Bildung und Religion an der evangelischen Akademie Bad Boll, über das Kreuz als vieldeutiges Symbol der christlichen Religion. Die Vieldeutigkeit wird Gehring in dreifacher Weise beleuchten. Zum einen wird religionsgeschichtlich nach der Entstehung gefragt, als nächstes aus dem Blickwinkel biblischer Traditionen und theologischer Gedanken, und schließlich soll auch den außerreligiösen Verwendungen des Kreuzes nachgegangen werden. Der Vortrag findet im evangelischen Gemeindehaus, Johanniterstraße 30, statt. "Was meinen sie damit? Symbole im Islam" ist der Abend mit Mahmoud Abdallah überschrieben, der am Mittwoch, 7. November, ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus referieren wird. Abdallah betont, dass die Symbole der einzelnen Religionen aus der Religiosität der Gläubigen gewachsen sei. Und so der Halbmond nicht als Hinweis auf den klaren Himmel wahrzunehmen sei, sondern als Symbol für das Fasten im Islam.