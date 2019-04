Rottweil Dauerparker kommen ab Mai beim Culinara unter

Den Druck rausnehmen

Bürgermeister Ruf zeigte sich am Mittwoch bei einem kurzen Besuch bei Maier vor Ort sehr dankbar über dessen Kooperation. Dies sei keineswegs selbstverständlich, betonte Ruf. Maier, seines Zeichens auch GHV-Vorsitzender, ist daran gelegen, durch die Bereitstellung der Plätze den Druck aus der Park-Situation zu nehmen. Diese sei in Rottweil, so lässt er anklingen, schließlich auch schon mit Parkhaus nicht optimal, weshalb neue Lösungen dringend umgesetzt werden müssten. Aktuell führe nun an der Sanierung des Parkhauses kein Weg vorbei.

Ab Anfang Mai wird, wie berichtet, die Procurator GmbH als Betreiber das erste Deck des Parkhauses umfassend sanieren. 120 Dauerparker sind davon betroffen. 80 Plätze werden beim Culinara geschaffen – bleiben also 40 übrig. Man gehe davon aus, so Bürgermeister Christian Ruf, dass vermutlich gar nicht alle Dauerparker einen Ersatzplatz mieten wollen. Schon jetzt, ergänzt, Stadtpressesprecher Tobias Hermann, stünden ja nie alle gleichzeitig im Parkhaus. So gebe es unter den Mietern, die bei der Stadt arbeiten – immerhin 78 – viele Teilzeitkräfte, außerdem Anwohner, die vor allem abends und an den Wochenenden das Parkhaus nutzen.