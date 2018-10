Rottweil Das Wichtigste über Fasnet und Hund

Rottweil. Nach dem letztjährigen Besuch der damaligen Neuntklässlerinnen des AMGs in Irland fand nun endlich der Gegenbesuch statt. Mitte September kamen die irischen Schülerinnen und ihre begleitende Lehrerinnen in Rottweil an. In der Woche des Austausches wurde viel erlebt und auch die Sprachkenntnisse wurden erweitert. Nicht nur das Leben in den Gastfamilien trug dazu bei, sondern auch die Unterhaltungen unter den deutschen und irischen Mädchen.

Trotz des Schwäbischen verstanden sich alle gut untereinander. Direkt am Donnerstagvormittag entdeckte man Rottweil, mit einer kleinen Führung dreier Schülerinnen des AMGs. Diese erzählten in einem deutsch-englisch Mix das Wichtigste über Rottweil, also über die Fasnet, den Rottweiler Hund, die Türme und Kirchen. Mit Minigolfen oder Entdeckungstouren in und um Rottweil verging der Nachmittag, wobei die Rottweiler Eisdielen nicht vergessen wurden.

Am Freitag ging es nach Stuttgart. Spannend für die deutschen wie die irischen Schülerinnen war der Besuch im "Haus der Geschichte". Ein ausgiebiger Stadtbummel durfte nicht fehlen und wurde von allen genossen.