Rottweil Entscheidung über Kapellenkirche in 2020

Es war Gefahr im Verzug. Wie berichtet, haben alle zuständigen Stellen umgehend die notwendigen Maßnahmen beschlossen und ohne Zeitverzögerung dank Restaurator Eger und der Gerüstbaufirma Jetter diese noch in der Woche vor Weihnachten umgesetzt. Das führte zu Straßensperrungen, verengten Fahrbahnen wegen der rund um die Kirche aufgestellten Sicherungsgerüste und dazu, dass für die Fußgänger besonders nach oben geschützte Tunnel gebaut wurden.

Inzwischen hat sich Frank Eger vom Gerüst aus die gröbsten Schadstellen genauer ansehen können. Es gebe Schäden an der Ziegeleindeckung und lose Zementputzflächen. Rückverankerungen der Steine seien korrodiert, Fugen brächen aus. An dem Gebäude seien quarzhaltiger Keupersandstein und grüner Schilfsandstein verbaut worden, erläutert Eger. Diese wittern im Laufe der Zeit zurück und verlieren so ihre Festigkeit. Es komme zu einer sogenannten Schalenbildung, das Material sieht aus wie Blätterteig. Da gebe es Risse, manche Steine hängen nur noch lose in der Wand und könnten abstürzen.