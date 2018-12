Rottweil Das Publikum ist schnell überzeugt

Rottweil-Göllsdorf. Eröffnet wurde das Konzert von den Minis des Musikvereins Göllsdorf unter der Leitung von Gabor Fehervari. Die Mädchen und Jungen konnten mit ihren Musikstücken das Publikum begeistern und stimmten die Gäste mit "Joy to the world" auf die Weihnachtszeit ein. Sie wurden mit viel Applaus belohnt und durften die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen.

Den zweiten Konzertteil gestalteten die Gäste aus Lauffen mit ihrem Dirigenten Gerhard Cazzanelli. Mit "Ein Zeichen für die Freiheit" zogen die Lauffener das Publikum gleich in ihren Bann. Solistin Hannah Cazzanelli begeisterte am Fagott im Stück "Wind in the Reeds". Perfekt zum ersten Advent passte "Jingle-Bell Rock", mit dem sich die Lauffener verabschiedeten. Mit lang anhaltendem Applaus belohnte das Publikum die Musiker nach ihrem gelungenen Auftritt in Göllsdorf.

Die Göllsdorfer Musiker unter der Leitung von Gabor Fehervari eröffneten den dritten Teil des Konzerts mit "The Olympic Spirit". Mit festlichen Fanfarenklängen konnten die Musiker und ihr Dirigent das Publikum schon zu Beginn ihres Auftrittes von sich überzeugen. Mit dem fünften Satz aus der Sinfonie "Herr der Ringe" wurden die Gäste auf eine atemberaubende Reise eingeladen.