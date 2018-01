Rottweil Das Ohr ist ein sensibles Organ

Die Studenten, die zahlreich in den Festsaal der Gymnasien gekommen waren, verfolgten die Ausführungen des Mediziners voller Spannung. Der ein oder andere war allerdings bereits so gut informiert, dass er den Dozenten mit seinem Wissen glatt in Staunen versetzte.

"Da kennst du dich aber sehr gut aus", lobte Marangos. Der Mediziner wusste so einiges über die unsichtbaren Schallwellen und deren Verbreitung zu erzählen. Dass der Schall sich langsamer verbreite als das Licht, das wussten die Kinder-Studenten bereits selbst und führten das Gewitter als Beweis an.

Tiere hören ganz anders