Rottweil Das neue Jahr nimmt mit barocken Klängen Fahrt auf

Nach Auftritten in Freiburg, in Tübingen und im Landkreis Calw ist für die jungen Musiker das Rottweiler Konzert der Abschluss einer längeren Arbeitsphase in den Weihnachtsferien. Das Orchester entstand 2015, und ihm gehören Mitglieder aus ganz Baden-Württemberg an, die als Preisträger oder durch Vorspiele ausgewählt wurden. Sie finden sich zu intensiven mehrtägigen Orchesterarbeitsphasen zusammen. Dabei erarbeiten sie mit international tätigen Barockmusik-Spezialisten Programme, die sie anschließend aufführen. Die Jugendlichen erlernen das Musizieren auf Instrumenten historischer Bauart direkt von den Profis. Das Freiburger Barockorchester trägt aus ideellem Interesse die Schirmherrschaft für das Orchester.

In dieser Arbeitsphase wurde das Orchester vom Freiburger Barockorchester in das Ensemblehaus Freiburg eingeladen und von Mitgliedern des Freiburger Barockorchesters unterrichtet. Die Dozenten dieser Arbeitsphase sind Gerd-Uwe Klein (Gesamtleitung), Daniela Helm (Violine), Ulrike Kaufmann (Viola), Juris Teichmanis (Violoncello) und Carsten Lorenz (Cembalo).

Der Titel des Konzertes "The 24 violins of the king" nimmt Bezug auf die persönliche Kapelle des englischen Königs Charles II, analog zu den "24 Violons du Roi" des französischen Sonnenkönigs Louis XIV. So kommen Werke englischer oder in England lebender Komponisten aus der Zeit um 1700 zur Aufführung. Die Bandbreite reicht von Henry Purcell bis hin zu Johann Christian Bach.