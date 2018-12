Rottweil Das Miteinander macht Spaß

Rottweil. Die Schüler der Eichendorffschule freuen sich laut Mitteilung in der Vorweihnachtszeit darauf, ihr Können, das sie sich über mehrere Wochen hinweg im Sportunterricht angeeignet haben, bei den Bundesjugendspielen im Geräteturnen am Schwebebalken, am Barren, beim Sprung und am Boden unter Beweis stellen zu können. Eine große Herausforderung stellt für jede Klasse die Miteinanderübung dar, bei der in den Klassenstufen eins, zwei und vier synchron geturnt werden muss. Die Drittklässler präsentieren mit einer kleinen Menschenpyramide eine akrobatische Übung.