Rottweil Das letzte Kapitel ist aufgeschlagen

Eine breite Auswahl an Belletristik, Kinder- und Jugendbüchern zeichnet das Geschäft in der Metzgergasse seit Beginn aus. Seit der Geschäftsgründung hat sich nicht viel verändert. In den hölzernen Regalen stehen die Bücher in Reih und Glied – so wie immer, allerdings haben sich die Reihen zwei Wochen vor Beginn des Ausverkaufs am 2. Februar, merklich gelichtet. Ob sie jedes Buch in ihrem Laden kenne? "Ich hab’s schon im Kopf", sagt sie und schmunzelt.