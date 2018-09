Rottweil. Die Führung über das Leben der Römerinnen in der Stadt Arae Flaviae, Rottweils römischer Vorgängersiedlung, mit Johanna Plonka in der Abteilung "römisches rottweil – arae flaviae" im Dominikanermuseum am Sonntag, 16. September, widmet sich der Stellung der Frau im römischen Reich. Wie lebten Frauen in der römischen Gesellschaft? Welche Rechte und Pflichten hatten sie? Welche Rolle spielen gesellschaftliche Unterschiede? Anhand ausgewählter Exponate gewährt die Sonntagsführung Einblicke in das private und öffentliche Leben von Frauen und versucht, Antworten auf diese Fragen zu geben. Modisch orientierte sich die Frau in römischer Zeit an der Kaiserin in Rom. Sie kannte deren Frisur von Darstellungen auf Münzen und oft wurde diesem Vorbild nachgeeifert. Doch wie sah der Alltag einer Römerin in Arae Flaviae aus? Hiervon geben Schmuckstücke, aber auch Küchenutensilien einen Eindruck. Treffpunkt für die Führung ist um 15 Uhr im Foyer des Dominikanermuseums. Kosten: zwei Euro zuzüglich Eintritt (bis 18 Jahre kostenfrei).