Rottweil Das Labyrinth als Symbol für den Lebensweg

Seit Jahren arbeitet der Pastoralreferent in Villingen-Schwenningen als Klinikseelsorger am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Er besucht und begleitet auch Menschen, die im Schwenninger Hospiz ihren letzten Weg gehen, und ist in der Trauerpastoral tätig.

Experimentierfreudig setzte er sich von Jugend an mit Malerei und grafischen Techniken auseinander. Er gestaltet seine Bilder angesichts täglicher Konfrontation mit Menschen in Krankheit, Trauer und Krisen. Seine Werke regen dazu an, das Leben im Hier und Jetzt zu bejahen und dabei auch tiefer zu schauen, wo sich Verwandlung ereignet und sich selbst im Tod Zukunft eröffnet. Das Labyrinth als Symbol für den Lebensweg greift Viereck immer wieder auf und verbindet es mit Facetten des Lebens und manchmal auch mit Geschichten der Bibel. Seine Bilder sind immer wieder in Kirchen, Klöstern, Hochschulgemeinden, Bildungshäusern und Museen in Süddeutschland ausgestellt. Er wird im Sonntagsgottesdienst in der Klosterkirche die Predigt zum Fest Johannes des Täufers anhand zweier Bilder halten. Die Ausstellung ist bis 22. Juli samstags von 14 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 11.30 Uhr (außer am 1. Juli) im Festsaal St. Vinzenz des Vinzenz-von-Paul-Hosptials in Rottweil zu sehen.