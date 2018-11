Rottweil Das Künstlerviertel freut sich über den Neuzugang

Am Wochenende, 10. und 11. November, lädt das Künstlerviertel in die "offenen Ateliers" ein. Jeweils von 11 bis 17 Uhr können sich Interessierte am Samstag und am Sonntag umschauen und Atelierluft schnuppern.

Die Schmuckstücke von Sabine Hoffmann sind handgearbeitete Unikate. Sie verwendet Materialien wie Gold, Silber und besondere Edelsteine. Gleich nebenan im Atelierhaus Terra hat die Keramikkünstlerin Angelika Karoly ihre Werkstatt. Seit 1999 arbeitet sie im Neckartal. Sie gibt Einblicke in ihr Schaffen. Die Besucher können sich in ihrer Werkstatt und in ihren Ausstellungsräumen umschauen und die vielfältigen Arbeiten der Künstlerin bewundern. In der Märchenwerkstatt "Märchen kreativ" von Sigrid Schneider-Hertkorn warten unzählige Figuren auf die Besucher. Die Marionetten sind alle in Handarbeit entstanden. Große und kleine Besucher können hier ins Staunen geraten und in die Welt der Märchen eintauchen. Schneider-Hertkorn wird am Wochenende zudem das neue Programm vorstellen. "Frau Holle" steht in diesem Jahr auf dem Spielplan. Bei den "offenen Ateliers" wird aber das Märchen "Wassilissa die Wunderschöne" gezeigt.

Auch im Atelier von Franziska Teufel können sich die Besucher die neuesten textilen Arbeiten der Künstlerin ansehen und sich über die anstehenden Workshops informieren. Im Turm des Gebäudes Neckartal 154.1 hat die Künstlerin Susanna Streicher-Geiger ihr Atelier. Hier können ihre Arbeiten, aber auch der Blick über das Neckartal genossen werden.