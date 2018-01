Rottweil Das Krippengeschehen ist längst wichtiges Lebenselixier

Da gab es in den 1960er-Jahren einen lebhaften Jungspund, dem das Werkeln und Tüfteln in die Wiege gelegt schien. So war bei Besuchen bei der Tante meist immer schnell ein Treffen mit dem damaligen Pelagius-Messner Eugen Ulmschneider angesagt. Insbesondere die Adventszeit wurde zu einem seligen Miteinander der beiden vom Alter her so unterschiedlichen Freunde. Die Kirchenkrippe wurde von dem Duo jedes Jahr mit viel Herzblut in Szene gesetzt. Natürlich fiel den Brüdern im Geiste immer eine Menge dazu ein, von Jahr zu Jahr besondere Akzente zu setzen, so wie es bei den Pelagius-Krippenbauern bis heute guter Brauch ist. Der junge Karl-Heinz indes bekam damals von seinem Krippen-Mentor Eugen Ulmschneider einige aus privatem Fundus stammende Krippenfiguren geschenkt. Das war der Beginn des stetigen Aufbaus einer Hauskrippe, die so bis Mariä Lichtmess (2. Februar) das Bild in der guten Stube des Mitte des 17. Jahrhunderts entstandenen Baudenkmals beherrscht, das die Schillings nach dem Ableben der Tante in ein feines Schmuckstück verwandelten. Wer Karl-Heinz Schilling auf seine Krippen-Leidenschaft anspricht, der kann einiges zu hören bekommen. Etwa, dass die markanten Figuren der Krippe aus der Jugendstilzeit stammen.

Überhaupt: Die figürlichen Darstellungen sind alle aus Gips gemacht. Kaum zu glauben, wer die ausdrucksstarken und liebevoll bemalten Exponate in die Hand nimmt. Neben den wohl so um 1920 in die Welt gesetzten Figuren hat Karl-Heinz Schilling bei Besuchen im legendären Rottweiler "Kopfa-Lädele" seinen Fundus immer wieder vergrößert. Heute allerdings gibt es kaum mehr eine Möglichkeit für Ersatzbeschaffungen aus dem Baustoff Gips. Da ist dann halt wieder des Elektromeisters Tüfteltalent gefragt, wenn es eine Schramme verschwinden zu lassen gilt.

Immer wieder mal dürfen Gäste an Tagen wie diesen die besondere Krippenatmospäre in dem schmucken Gebäude zwischen Basilika und Pfarrhaus genießen – mit einem, dem das Krippengeschehen längst zu einem wichtigen Lebenselixier geworden ist.