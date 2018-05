Rottweil Das KiJu-Mobil eröffnet die Saison am Hegneberg

In den Pfingstferien geht’s am Hegneberg erst so richtig los. Sowohl im Jugendtreff als auch an der Skateanlage unweit davon entfernt, organisiert das KiJu Ferienspaß für Kinder und Jugendliche. Das KiJu-Mobil wird am Freitag, 25. Mai, ab 14 Uhr auf dem Skateplatz am Hegneberg vorfahren. Mit dabei sind wie in den vergangenen Jahren der mobile Tischkicker, eine Slackline, verschiedene Großspiele und weitere Sport- und Spielgeräte. Die Aktion ist kostenfrei und offen für alle Kinder und Jugendlichen. Aber auch Eltern oder andere Interessierte sind laut Pressemitteilung willkommen.

In der zweiten Ferienwoche vom 28. bis 30. Mai bietet das Team des Jugendtreffs Hegneberg ein Ferienprogramm an. Von 14 bis 19 Uhr können sich Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren an verschiedenen In- und Outdooraktivitäten erfreuen. Es wird an jedem Tag gegen einen kleinen Unkostenbeitrag etwas zum Essen geben. Snacks und Getränke können für einen geringen Preis im Jugendtreff erworben werden. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich und für alle Interessierten kostenfrei.

