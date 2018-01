Rottweil Das "hochheilige Paar" wird empfangen

Während im Gotteshaus die prächtig gewandete Priesterschaft mit Leviten und Tempeldienern mit der Liturgie beschäftigt ist, wird an den Stufen des Tempels das "hocheilige" Paar mit dem Christkind von den Propheten Simeon und Anna in Empfang genommen. Wenn dieses Ereignis auf Maria Lichtmess fällt, dann überrascht es nicht, wenn der reichsstädtische Kerzenmarkt auf der anderen Seite des Tempels, der sich an Vorgaben des Malers Joseph Firtmair orientiert, abgehalten wird.

Natürlich lässt sich s’Annemarekle mit seinem "Freundeskreis" während des Krippenspiels an diesem Sonntag nochmals sehen, bevor ihm zweifellos der Kopf ganz nach Fasnet steht. Wer sich daher von dem wackeren Mädle für ein Jahr verabschieden will, der erhält wie üblich im Stadtarchiv Rottweil an den Arbeitstagen vor dem letzten Spieltermin kostenlose Platzkarten oder kann mit etwas Glück unmittelbar vor den Aufführungen mit dem Kripple am Stadtmuseum Eingang finden, wenn es dort noch Platz gibt.