Rottweil Das Herzstück der Hip-Hop-Musik

"Irgendwann habe ich begonnen, Musik-Events zu organisieren – zunächst im Bereich House und Techno", erzählt Paduch. Dadurch, dass er in seinem Freundeskreis auch viele DJs habe, ergänzte sich das gut. Er ließ sie auflegen, bot ihnen eine Plattform, bis er sich irgendwann dachte: "back to the roots" ("zurück zu den Wurzeln").

Er organisierte erste Hip-Hop-Events, rief mit Stefan Wanke, einem Freund, "Dogpound" ins Leben. Bei dem Event können sich junge Rapper auf der Bühne versuchen. "Ich wollte Talente fördern", erklärt Dominik Paduch. Zuerst fand es in Villingen-Schwenningen statt, zuletzt auch in Rottweil.

Bis vor Kurzem hatte der Veranstalter, Beat- und Musikproduzent zudem ein Tonstudio mit einem Freund in Oberndorf, will nun aber etwas Eigenes. "Ich bin zurzeit auf der Suche nach einer geeigneten Location in Rottweil", meint er. Bis er die gefunden hat, ist sein Zuhause gleichzeitig auch sein Arbeitsplatz in Sachen Musik. "Auf Dauer ist das aber keine Lösung. Ich kann auch mit Blick auf die Nachbarn nicht rund um die Uhr produzieren", erklärt Paduch.

Tatsächlich hört er in jeder freien Minute Musik und arbeitet täglich an einem neuen Beat. "Wenn ich einen richtig guten Tag habe, werden es auch mal sechs oder sieben", sagt der 24-Jährige. Dabei arbeitet er vor allem mit Melodien und Tönen, die er selbst per Synthesizer einspielt.

"Da arbeite ich ein wenig anders als bei klassischen Hip-Hop-Songs. Da ist das Herzstück das Sampeln", erklärt der Rottweiler. Dabei nimmt man einen Musikschnipsel aus einem bestehenden Lied, modifiziert ihn und baut Drums und Bass ein. "Noch stehe ich am Anfang, aber meine Beats kann man schon online kaufen", sagt der 24-Jährige, der seine Fühler auch nach Berlin ausstreckt.

Diese klingen seiner Aussage nach abstrakt, nicht nach Mainstream. "Wahrscheinlich sagt das jeder über sich, aber ich finde, sie klingen einzigartig", sagt der Rottweiler grinsend. Dadurch, dass er auch mit House und Techno vertraut sei, komme es manchmal zu ungewohnten Kombinationen, die im Kopf bleiben.

Sein aktuelles Projekt ist eine EP, die er für Freunde produziert. "Ich rappe zwar selber und bin auch auf Spotify schon unter meinem Künstlernamen ›Yawin‹ zu finden, aber momentan möchte ich mich ganz auf das Produzieren konzentrieren." Damit ist der 24-Jährige auch gut ausgelastet. Pro Woche hat er immer ein bis zwei Termine mit jungen Talenten, die bei ihm produzieren möchten. "Mein Fokus liegt aktuell auf der Zusammenarbeit mit Künstlern", sagt Paduch.

Viele Talente in Rottweil

Zudem arbeitet er gerade an der Organisation des nächsten "Dogpound"-Events, das im Februar oder März – idealerweise in Rottweil – stattfinden soll. "Hier gab es schon immer eine gute Hip-Hop-Szene, sie war nur nicht so präsent", ist sich Paduch sicher. Mit der Veranstaltung will er die Talente hinter dem Ofen hervorlocken und auf die Bühne bringen. Und das nicht nur in Rottweil. "Vielleicht werden wir bald etwas in Sindelfingen organisieren", verrät er.

Dominik Paduch hofft, dass dadurch Talente, die momentan noch im Verborgenen und vielleicht ganz in der Nähe schlummern, geweckt werden, um den Schritt ins Scheinwerferlicht zu wagen.

Weitere Informationen: Dominik Paduch ist unter seinem Künstlernamen "Yawin" auf Spotify, Youtube und Facebook zu finden.