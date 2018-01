Rottweil Das freie W-Lan darf einen weiteren Anlauf nehmen

Rottweil. Noch im ersten Halbjahr wird das Thema freies W-Lan ein weiteres Mal im Rottweiler Gemeinderat auf der Tagesordnung stehen. 50 000 Euro sind für die Einrichtung eines frei zugänglichen Netzes in der Innenstadt (und am Testturm) in den Entwurf des Haushaltsplans nachgeschoben.