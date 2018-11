Rottweil Das erste Buch: "Ein wahnsinnig cooles Gefühl"

Es hat ein bisschen gedauert, bis Antje Wäschle auf den Weg brachte, was sie eigentlich schon ihr ganzes Leben begleitete. Spannende Kindergeschichten dachte sie sich für ihre eigenen Kinder aus und für jene, die sie mehr als 14 Jahre hinweg als Tagesmutter betreute. "Ein Buch schreiben, das war schon immer mein Traum. Welches Genre, war allerdings immer ungewiss", erzählt die Mutter von vier Kindern. Vor zweieinhalb Jahren fasste sich die gebürtige Balingerin ein Herz und lies ihre Tagesmuttertätigkeit auslaufen, um sich ihrem Traum vom eigenen Buch widmen zu können. "Es war damals die richtige Zeit aufzuhören", erinnert sie sich. Doch einen Kaltstart traute sie sich damals erst nicht zu. Also besuchte sie Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung – "vier Stück", wie sie im Gespräch lachend verrät – ehe sie erkannte, dass man, um zu schreiben, einfach nur schreiben muss. "Ich hatte die Ideen ja immer im Kopf. Zusätzliche Charaktere kamen nach und nach hinzu". Und so hat "Das Geheminis der sieben Zaubermurmeln" das Zeug für nicht nur eine Fortsetzungsgeschichte.

Das Abenteuer der Kinder Eileen und Tari beginnt auf einem Dachboden. Dort findet das Mädchen ein geheimnisvolles Schatzkästchen, und eine magische Reise beginnt. Es gilt, eine bunte Glitzerwelt, die mit der der Menschen verbunden ist, von bösen Wesen zu befreien und somit auch den Untergang der Erde zu verhindern. Melina, ein Fabelwesen, hilft ihnen dabei. Ob die drei es schaffen werden? "Das muss man schon selbst rausfinden", sagt Wäschle. "Wichtig ist, dass dahinter ein Grundgedanke steckt. Nämlich, dass man nett zu seinen Mitmenschen sein sollte."

Das vielschichtige Buch richtet sich an Schulkinder, ist aber auch etwas für junggeblieben Erwachsene, die gerne Fantasygeschichten lesen. "Zum Vorgelesenbekommen ab sechs, zum selbst lesen ab acht Jahren", erklärt die Autorin, deren ganze Familie mittlerweile in das Buchprojekt involviert ist. Die Illustrationen hat ihre Tochter Marnie gestaltet. Um die Homepage, auf der man viel über die Autorin und ihr Buchprojekt erfährt, kümmert sich Sohn Sascha. Und die Jüngste, Maira, bereitet gerade einen Filmdreh vor. "Sie hat unter dem Namen Kiyomi einen eigenen Youtube-Kanal und macht dafür tolle Sachen", erzählt die Mutter stolz. Nur der Ehemann sei zu beginn ein bisschen skeptisch gewesen.