Rottweil Das Ende einer Ära

Kreis Rottweil. Am 17. März 2019 werden bei der Verbandsversammlung in Frittlingen die Weichen neu gestellt, und es wird dann nur noch einen gemeinsamen Musikkreis Rottweil-Tuttlingen geben, ließ der Vorsitzende des Musikkreises Rottweil, Werner Eble, vor 146 Delegierten bei der folglich letzten Rottweiler Kreisversammlung in der Albblickhalle in Harthausen wissen.