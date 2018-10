Rottweil Das Ditib-Gemeindezentrum hat ein Platzproblem

Seit 45 Jahren gibt es die Moschee in der Flöttlinstor­straße, die seit dem Jahr 2000 dem Ditib-Verein gehört. Mittlerweile 500 muslimische Mitglieder hat der Verein in Rottweil. "Sie kommen aus Rottweil, aber auch aus Bösingen, Neufra und Wellendingen", so Keskinsoy. Für die kleine Moschee seien das fast zu viele, so der Ditib-Ansprechpartner, der sagt, dass vor allem bei den Freitagsgebeten das Haus zu klein sei. "Wir haben ein Platzproblem", so Keskinsoy. Das hänge vornehmlich damit zusammen, dass immer mehr muslimische Flüchtlinge nach Rottweil kommen würden und einen Platz suchten, wo sie ihre Religion praktizieren können.

Er sei außerdem mit der Lage der Moschee unzufrieden. Deswegen sei der Verein auf der Suche nach einem neuen Gebäude. Dieses soll wiederum ein Gemeindezentrum mit Gebetsraum sein, aber kein Gebäude mit einem Minarett. Welches Objekt Ditib im Auge hat, darüber möchte Keskinsoy im Gespräch mit unserer Zeitung noch keine Auskunft geben. "Das ist noch nicht spruchreif", so Keskinsoy. Er möchte die Besprechung im Gemeinderat abwarten, der sich damit am Dienstagabend im nicht öffentlichen Teil auseinandersetzt. Dem Vernehmen nach ist ein Neubau in Nähe zum Bahnhof geplant.

Das Zusammenleben mit den Nicht-Muslimen laufe in Rottweil seit der Gründung der türkisch-islamischen Gemeinde in Rottweil sehr "harmonisch", meint Keskinsoy. Auch die Stadtverwaltung lobt er als sehr kooperativ. "Wir stehen in einem interreligiösen Dialog mit der Kommune und mit den Kirchen", so Keskinsoy.