Rottweil Das Chaos lässt noch auf sich warten

Wellendingen trägt die Hauptlast

Während sich nur wenige Autos nach Neukirch verirren, ist das Verkehrsaufkommen in Wellendingen umso größer. Die Ortschaft hat die Hauptlast des Umleitungsverkehrs zu tragen. Zwar bleiben die großen Staus aus, doch hin und wieder "knubbelt" es sich besonders zur Mittagszeit an den Kreisverkehranlagen im Ort. Hinzu kommt, dass die Ortsdurchfahrt in schlechtem Zustand ist, wie im Rottweiler Gemeinderat schon bemerkt wurde.

Außerdem gibt es weitere Baustellen, die die Situation durch den Schilderwald zusätzlich unübersichtlich machen. Auf der Kreisstraße nach Wilflingen wird der Belag saniert – inklusive Vollsperrung während der Pfingstferien –, und in Richtung Neufra sind Instandhaltungsarbeiten geplant.

Dennoch lässt der befürchtete Super-GAU in Sachen Verkehr noch auf sich warten. Bislang kostet die Umleitung zwar deutlich Zeit, doch die Straßen sind größtenteils frei, und lästiges Stop-and-Go-Fahren tritt zumindest nur vereinzelt in der Wellendinger Ortsmitte auf.

Wie sich das Aufkommen entwickelt und ob der Handel in Neukirch mit massiven Einbußen zu kämpfen haben wird, zeigt sich in den kommenden Tagen und Wochen.