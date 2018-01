Rottweil Das Aufsagen an der Fasnet soll nicht aussterben

Anlass zur Sorge war eine Gegenüberstellung der Zahlen der Narren und der Narrenbücher. Gerade mal 90 Narrenbücher konnten im Jahr 2010 an einem Fasnetsmontag gezählt werden. Und das bei einer Teilnehmerzahl von damals mehr als 3000 Narren.

Um dieses Brauchtum wiederzubeleben, bietet die Narrenzunft deshalb speziell für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren am Sonntag, 14. Januar, von 16 bis 17.30 Uhr in der Hauptstraße 1 eine Veranstaltung an. In den 90 Minuten wird einerseits anspruchsvolles Wissen vermittelt und andererseits aber auch zum Mitmachen eingeladen.

Im Mittelpunkt steht die Klärung von Fragen wie, welche Geschichten sich zum Aufsagen eignen, wie man richtig aufsagt, wie man eine Geschichte selbst zeichnerisch umsetzt oder auch wie man eine Handhebede macht. Zahlreiche Exponate werden ausgestellt und erklärt.