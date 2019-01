Rottweil Das Angebot erreicht Rekordumfang

Rottweil. Semesterschwerpunktthema im Frühjahr ist "500 Jahre Ewiger Bund – die Schweiz und Rottweil". Vorträge zur Geschichte und Vorgeschichte dieses Bündnisses sowie zu Rottweils Beziehungen zu Brugg finden sich ebenso im Programm wie ein Vortrag zur Erfolgsgeschichte der Schweizer Eisenbahnen.

Mit mehreren Veranstaltungen widmet die VHS sich zudem der direkten Demokratie in der Schweiz. Bei einer Fahrt zur Landsgemeinde in Appenzell können Interessierte sie in ihrer ursprünglichsten Form erleben.

Weiter der größte und gleichzeitig am stärksten wachsende Bereich ist im Frühjahrssemester die VHS-Sprachenschule. 25 Fremdsprachen kann man lernen. Das Angebot reicht von Arabisch bis Ungarisch und umfasst neben den Hauptsprachen auch selten gelernte Sprachen wie Chinesisch, Japanisch, Russisch oder Portugiesisch. Neu im Angebot ist modernes Hebräisch (Ivrit).