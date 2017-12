Rottweil Das AMG während des Dritten Reichs

Rottweil. Augusta Hönle und Dietrich Raff, beide ehemalige Lehrer am Albertus-Magnus-Gymnasium, sowie Adelgund Müller, die Tochter des damaligen Schulleiters Franz Betz (ab 1947), haben in sorgfältiger und mühevoller Arbeit die Chronik der Schule ergänzt.

Die Idee hierfür stammt bereits aus dem Jahr 2008, als aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Vereins der Ehemaligen und Freunde des Albertus-Magnus-Gymnasiums eine Festschrift entstand, die Beiträge zur Geschichte der gymnasialen Bildung in Rottweil enthielt. Viel gab es aufzuarbeiten, die Zeit bis zum Vereinsjubiläum wurde knapp und das Büchlein musste in den Druck gehen, um rechtzeitig fertig zu sein. Die Geschichte der Schule zur Zeit des Dritten Reiches war etwas knapp weggekommen, bemerkten Kritiker. Und so machten sich Augusta Hönle und Dietrich Raff mit Unterstützung von Adelgund Müller an die Arbeit.

Zum 30-jährigen Bestehen des Vereins sollte die Ergänzung eigentlich fertig sein, doch es habe eine Fülle an Material gegeben und man habe zusätzlich recherchiert und Zeitzeugen befragt, so dass sich die Fertigstellung hinzog. Aber nun ist das 96-seitige Werk im DIN-A4-Format fertig und wurde herausgebracht. Vor allem die Zeitzeugeninterviews sind einmalig, da viele der Interviewten inzwischen gestorben sind. Während des Pressegesprächs im Rektorat schwelgen die Autoren in Erinnerungen und nehmen die Zuhörer mit auf eine spannende Reise durch die Schulgeschichte.