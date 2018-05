Rottweil Cover-Band spielt für einen guten Zweck

Rottweil. Die Millstone Grit Band kommt am Freitag, 18. Mai, nach Rottweil zu einem Open-Air-Konzert im Bettlinsbad. Beginn ist um 19 Uhr. Die Band stammt aus Hathersage, einem kleinen Ort im Hope Valley in Derbyshire (Nordengland), mitten im Nationalpark Peak District gelegen. Die Bandmitglieder gehen alle einem Beruf nach und machen in ihrer Freizeit Musik. Sie treten meist in den Orten um Derbyshire und South Yorkshire wie Manchester oder Sheffield auf. Dort spielen sie als Pub-Band in Clubs oder auf Wohltätigkeitsveranstaltungen, um Geld für lokale, aber auch für größere Projekte zu sammeln. Die Bandmitglieder sind alle um die 50 Jahre alt und spielen die Lieder, mit denen sie groß wurden und die sie lieben, also Songs aus den 70er-Jahren bis heute. Auch die Europa-Tour ist ein Charity Event und unterstützt die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Das Konzert im Bettlinsbad ist eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Tierschutzverein Rottweil. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.