Rottweil Coronavirus: Test-Turm wird geschlossen

Rottweil - Der Testturm in Rottweil ist ab sofort für Besucher geschlossen."Um das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren und Besucher wie auch Mitarbeiter zu schützen, haben wir uns entschieden, die stark frequentierte und beliebte Aussichtsplattform des Thyssenkrupp-Testturms in Rottweil bis auf Weiteres und ab sofort für den Besucherverkehr zu schließen", teilt Thyssenkrupp Elevator am Donnerstag mit.