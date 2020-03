Rottweil Coronavirus: Polizei holt Mann aus Zug

Das Ministerium hat konsequente Maßnahmen zum Infektionsschutz angekündigt – auch mit Hilfe der Polizei. Das zeigte sich am Donnerstag am Bahnhof Rottweil. Wie das Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage bestätigt, hatte ein Zugbegleiter bei der Notfallleitstelle in Karlsruhe Alarm geschlagen. Ein Reisender im IC 2388, unterwegs von Singen nach Stuttgart, weise eindeutige Symptome auf und müsse aus dem Zug gebracht werden. Polizei und DRK sowie Mitarbeiter der Deutschen Bahn eilten an den Rottweiler Bahnhof, um den Zug abzupassen. "Die Bundespolizei hatte keine Kräfte zur Verfügung", so ein Polizeisprecher in Konstanz. Diese sei nicht zuletzt durch die schwierige Situation an den Grenzen überlastet, weshalb Polizeibeamte aus Rottweil Amtshilfe leisteten.

Der Zug erreichte den Bahnhof um 13.16 Uhr auf Bahnsteig fünf. Der 28-Jährige wurde unter Schutzvorkehrungen aus dem IC herausgebracht und verblieb zunächst, mit Schutzmaske versehen, abgesondert von anderen Reisenden auf dem Bahnsteig.