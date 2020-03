Rottweil Coronavirus: Öffentliches Leben geht gegen Null

Was zu dieser Zeit noch nicht feststand, womit gerechnet werden musste: Die Landesregierung schließt ab Dienstag sämtliche Schulen im Land bis nach den Osterferien. Das bedeutet wiederum, dass alle städtischen Kindergärten und Tagesstätten für die Betreuung von Unter-Dreijährigen ebenfalls zu sein werden.

In Rottweil sind davon laut Pfaff rund 3300 Schüler und 1100 Kinder in der Kindergarten und Kita-Betreuung bei unterschiedlichen Trägern.

Eine weitere Folge: Musikschule und Volkshochschule werden während dieser Zeit ebenso geschlossen sein. Es finden also keine Kurse und keine Veranstaltungen statt.

Mega-Hochzeit storniert

Zudem werden alle städtischen Veranstaltungen bis Ende April abgesagt. Das betrifft beispielsweise die Ausstellungseröffnung "Jürgen Knubben zum Fünfundsechzigsten – Stahlplastik und Künstlerbriefe" am Sonntag, 22. März, im Dominikanermuseum.

Die Stadtverwaltung hält sich an die Empfehlungen des Landes, wonach Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen zu untersagen seien. Sie hält indes nichts von einem Verbot, auch Termine unterhalb dieser Personengrenzen zu verbieten. Sie würde indes begrüßen, wenn auf Events jeglicher Art die kommenden Wochen verzichtet würde. "Wir appellieren an die Vernunft der Veranstalter", so Broß.

So hat etwa ein Brautpaar seine Hochzeit mit 600 Gästen in der Stadthalle kurzfristig storniert. Wer sich jedoch trauen lassen will, kann dies tun. Das Standesamt hat geöffnet. Im Austausch sei man auch mit den Machern der Trendfactory, so Bernd Pfaff.

Empfehlung an Vereine

Kein Verbot erhalten auch sport- und kulturtreibende Vereine. Man empfehle indes, auf den Spiel- und Trainingsbetrieb zu verzichten, so Broß. Man untersage jedoch nichts.

Der Wochenmarkt findet auf jeden Fall statt, so Broß. Schließlich diene er der Grundversorgung für die Bevölkerung.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wird das Rottweiler Aquasol ab heute, Samstag, bis auf weiteres geschlossen. Zu diesem Entschluss kam die Energieversorgung Rottweil (ENRW) als Betreiberin des Bades nach einer individuellen Risikoabwägung.

Gemeinderat macht weiter

Der Gemeinderat wird seine Sitzungen vor den Ferien nach Stand der Dinge weiter abhalten. Es müsse trotzdem voran gehen, man sei teilweise auch an Fristen gebunden, so Broß. Mitarbeiter wurden angewiesen, auf Dienstreisen zu verzichten. Besuche in der Verwaltung, die nicht notwendig sind, werden verschoben. Bis auf Weiteres verzichten der Oberbürgermeister und seine ehrenamtlichen Stellvertreter auf ihre sonst üblichen Besuche anlässlich von Ehejubiläen wie goldenen Hochzeiten oder 90. Geburtstagen. Man wolle die älteren Bürger nicht unnötig in Gefahr bringen.

Hysterie vermeiden

Broß, Ruf und Pfaff betonen, man wolle vorsichtig sein und auf Nummer sicher gehen, ohne hysterisch zu sein. Ein angemessener und besonnener Umgang mit der schwierigen Situation sei gefragt.