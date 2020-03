Rottweil Coronavirus: Menschen zeigen ihre Hilfsbereitschaft

Zusammen mit den Mitgliedern der Gruppe werde an Schnittstellen zu den älteren Mitmenschen gearbeitet. Nach dem Vorbild vieler anderer Institutionen und Organisationen wurde ein Flugblatt erstellt, mit dem man den Nachbarn seine Hilfe anbieten wolle.

Flugblatt zum Aushang in Supermärkten, Bäckereien und Apotheken

Ebenfalls gebe es ein Flugblatt zum Aushang in Supermärkten, Bäckereien und Apotheken. So solle versucht werden, den Kontakt zwischen den Hilfsbereiten auf Facebook und der älteren Generation herzustellen.

Das Ganze stellt sich Bianca Kammerer so vor: Das Flugblatt mit der eigenen Telefonnummer aus dem Umkreis entweder in den Briefkasten einwerfen oder öffentlich aushängen. Dann könne man als Vermittler zwischen den Angeboten in der Facebook-Gruppe und den Bekannten fungieren. Die Bereitschaft, hier als Vermittler zu fungieren, sei groß und viele Mitglieder der Gruppe wollen diese Flugblätter verteilen.

Natürlich gelte dies auch für die Sorge um entfernt lebende Familienmitglieder. So habe man Anfragen von Personen erhalten, deren Eltern über 65 Jahre alt sind und im Kreis Rottweil leben, die Familie jedoch weiter entfernt lebten. So könnten Kontakte zu Ortsansässigen geknüpft werden, die den Eltern bei Einkäufen helfen. Ebenfalls ist die Gruppe telefonisch erreichbar.

"Wir wollen und können helfen", sagt Bianca Kammerer entschlossen. Die Gruppe solle natürlich erst einmal in diesen Corona-Zeiten funktionieren, "ich hoffe aber, dass die Gruppe bestehen bleibt, und auch später noch Hilfsangebote und Engagement stattfinden", so Kammerer. Sie könne sich gut vorstellen, dass die Gruppe auch später dazu beiträgt, dass Jüngere für ältere Personen Einkäufe erledigen, dass sich Fahrgemeinschaften zum Einkaufen für nicht mobile Personen bilden, dass es Hilfe bei alltäglichen Dingen gebe und dass sich die Seite als Plattform für lokale Hilfe etabliere.

Bianca Kammerer ist 24 Jahre alt und wohnt in Schiltach. Durch ihren eigenen Hausbau-Blog Eulenprojekt.de habe sie die Erfahrung gemacht, dass man viele Menschen mit sozialen Netzwerken und dem Internet erreichen könne und wollte dies in dieser Situation nutzen.

Motto: Gemeinsam statt Einsam

"Ich habe in meiner Altersstufe mitbekommen, wie viele von uns Nicht-Risiko-Personen gerne helfen wollen und nicht wissen wie. Daher dachte ich, bringen wir so viele Menschen wie möglich zusammen und schauen, was wir damit erreichen können", berichtet die junge Frau im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

Facebook biete hier natürlich eine passende Plattform für die Hilfswilligen, für die jüngeren Generationen, der Anschluss an die älteren Generationen müsse natürlich erst noch gelingen. "Wenn jeder der Mitglieder einem Nachbarn oder Familienmitglied helfen kann und seine Hilfe einfach lokal anbietet, dann haben wir Großes erreicht. Wir Jüngeren nutzen die sozialen Medien permanent, hier können wir wirklich etwas erreichen", ist die Initiatorin überzeugt. Sie sei total überwältigt, wie schnell die Gruppe Anklang gefunden habe und wie groß die Hilfsbereitschaft untereinander sei.

So finde sich in jedem Ort im Kreis Rottweil auf jeden Fall jemand, der Hilfe anbieten wolle und könne. Über Anfragen von Vereinen, die die Gruppe unterstützen wolle, sei man jederzeit froh. "Ich bin gespannt, wie viele weitere Mitstreiter sich noch anschließen und bin der Meinung, dass wir solche Situationen nutzen können, um uns auf Engagement und Nächstenliebe zu besinnen und zu konzentrieren. ›Gemeinsam statt Einsam‹ soll das Motto der Gruppe werden", sagt Bianca Kammerer.

Die Gruppe ist zu finden unter: https://www.facebook.com/groups/206814977080630/?ref=share