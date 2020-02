Rottweil Coronavirus: Infizierter war nicht auf Fasnet

Infos zum Schulstart

"Wir wissen aber, dass die Verbreitung des Coronavirus eine dynamische Angelegenheit ist", so Broß. Deshalb habe man ein genaues Auge auf die weitere Entwicklung. Die Stadt könne bei Bedarf kurzfristig reagieren. Sollte es zum Schulstart am kommenden Montag aktuelle Änderungen und Hinweise geben, so werde dies umgehend auf der städtischen Homepage sowie über die Presse veröffentlicht. Derzeit nehme man Kontakt mit dem Elternbeirat und den Schulleitern sowie dem Regierungspräsidium auf.