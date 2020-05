Rottweil Corona-Verordnung ermöglicht Lockerungen

"Die gelockerte Corona-Verordnung des Landes erlaubt es uns, einige der Schutzmaßnahmen zu reduzieren, so dass wir gerade auch für Familien mit Kindern und im Bildungsbereich ein stückweit wieder mehr Lebensqualität ermöglichen können", so Oberbürgermeister Ralf Broß. Er mahnt zugleich: "Das Virus ist noch nicht besiegt. Es ist weiterhin große Vorsicht geboten. Die Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen, das Abstandsgebot und auch die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr sind weiter wichtig und richtig."

Das Dominikanermuseum wird ab morgen, Donnerstag, wieder öffnen. Es gelten dann die regulären Öffnungszeiten. Stadtmuseum und Lorenzkapelle bleiben vorerst geschlossen. Die Museumsleitung hat angekündigt, dass zunächst im Dominikanermuseum Erfahrungen gesammelt werden sollen, um zu entscheiden, wie im Stadtmuseum und in der Lorenzkapelle die nächsten Schritte aussehen könnten. Besuche für Schulklassen, Gruppen und auch öffentliche Führungen wird es zunächst nicht geben.