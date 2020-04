Rottweil Corona-Verordnung: Bald Neuregelung für größere Geschäfte?

Einer, der keine Kunden im Geschäft begrüßen darf, ist Marius Kirsner. Sein Problem: Sein Sportgeschäft ist zu groß, hat zu viel Verkaufsfläche. Anstatt der maximal erlaubten 800 Quadratmeter sind es knapp 1000. Deswegen muss sein Geschäft am Kriegsdamm geschlossen bleiben – über das Internet darf er weiterhin seine Produkte weiter veräußern.

Kirsner: Regelungen kann niemand nachvollziehen

Für ihn sei die Situation "absolut unbefriedigend", äußert er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Kirsner spricht von "Willkür" und von Regelungen, die niemand nachvollziehen könne. Für ihn sei es kein Problem, die Verkaufsfläche auf die gewünschten 800 Quadratmeter zu begrenzen. In einer halben Stunde wäre das baulich erledigt, sagt er. Aber das dürfe er nicht. Er dürfe Bereiche seines Geschäfts nicht abgrenzen. Dabei könne er die Hygiene-Standards und den vorgegebenen Mindestabstand in seinem Geschäft einhalten.

Was er nicht versteht: Die einzelnen Geschäfte in Shoppingmalls wie das Breuningerland in Sindelfingen dürften öffnen. "Damit ist die Absicht des Ministerpräsidenten, einen Massenauflauf zu verhindern, ad absurdum geführt." Die Regelungen führten zu einer Wettbewerbsverzerrung, ärgert er sich.

Ins gleiche Horn stößt Hubert Schick, Geschäftsführer des Möbelhauses Wohn-Schick, das neben dem Stammhaus in Owingen eine Niederlassung in Rottweil unterhält – 30 000 Quadratmeter groß. Gerade die Größe mache es möglich, den Gesundheitsschutz bestmöglich zu berücksichtigen. Bei rund 500 Kunden am Tag und auf die Fläche verteilt, komme man sich nicht zu nahe, so Schick. Der Sicherheitsabstand könne besser eingehalten werden als in kleinen Verkaufsräumen.

Zudem hätten sie alle Hygienemaßnahmen umgesetzt. Beratungsplätze und der Kassenbereich seien durch Plexiglasscheiben abgetrennt, es gebe die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren, Mitarbeiter trügen Schutzmasken. Man nehme das Gesundheitsthema sehr ernst, so Schick. Man könnte auch mit einem Frequenzmesssystem den Kundenzugang regulieren. "Wir haben die perfekten Voraussetzungen und dürfen dennoch nicht öffnen", sagt ein sichtlich verärgerter Möbel-Haus-Chef.

Der Dritte im Bunde ist der Elektrogerätefachhändler Euronics XXL Mega Company auf der Saline. Die Verkaufsfläche ist ebenfalls zu groß. Die Firmenchefs wollen die Situation so nicht hinnehmen und wehren sich.

In Stuttgart wird über Neuregelung diskutiert

Einer, der sie versteht und unterstützt, ist der Vorsitzende des Rottweiler Gewerbe- und Handelsvereins Rottweil, Detlev Maier. Er sagt im Gespräch mit uns, er könne beispielsweise nicht nachvollziehen, dass Marius Kirsner einen Teil seines Sportgeschäfts nicht abtrennen dürfe. Zusammen mit dem Einzelhandelsverband und der Industrie- und Handelskammer in der Region werde man an die Landesregierung in Stuttgart schreiben und darauf drängen, dass die 800-Quadratmeter-Regelung geändert werde.

Möglicherweise ist eine Lösung bereits in Sichtweite: Die Regelung war am Dienstagnachmittag Thema in der Sitzung der CDU-Landtagsfraktion, an der auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilnahm.

Wie der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Teufel auf Anfrage mitteilte, sollen zwei Punkte auf Anregung seiner Fraktion geändert werden. So soll es den Geschäften ermöglicht werden, einen Bereich der Verkaufsfläche abzutrennen. Zum zweiten solle sich die erlaubte Kundenanzahl an der Größe des Verkaufsraums orientieren. Die neue Regelung könnte, sollte es zu einer Einigung zwischen den Koalitionspartnern kommen, bereits am kommenden Dienstag in Kraft treten.