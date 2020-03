Rottweil Corona-Testzentrum wird eingerichtet

Diese Einheit verfüge über eine Schleuse und erfülle damit die erhöhten Sicherheitsanforderungen für Isolierbetten. Auch das SRH Krankenhaus Oberndorf habe die Möglichkeit, zwei Betten – und damit auch Beatmungsplätze – speziell für Corona-Infizierte zur Verfügung zu stellen, die diesem Anspruch gerecht werden. Unabhängig davon verfügten beide Häuser über weitere Intensivbetten und Beatmungsbetten, wobei betont wird, dass nicht jeder Intensivpatient auch beatmungspflichtig ist.

Laut Andrea Schmider, Sprecherin der Helios-Klinik, werden auf den sehr gut belegten Stationen derzeit fünf Influenza-Erkrankte und – jahreszeitlich bedingt – sehr viele ältere Menschen mit Infektionskrankheiten stationär behandelt.

Wie Brigitte Stein, Sprecherin des Landratsamts in Rottweil, auf Nachfrage mitteilt, gebe es im Kreisgebiet derzeit keine neuen begründeten Verdachtsfälle.

Bei einem Verdacht auf Infektion kommt den niedergelassenen Ärzten bislang eine wichtige Rolle zu. Sie sollen herausfinden, ob der Patient tatsächlich den Virus in sich trägt. Johannes Fechner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender Kassenärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg (KVBW) berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, die Hausärzte seien unterschiedlich auf die Ausbreitung des Krankheitserregers vorbereitet gewesen. Nicht alle Praxen hätten zu Beginn der Ausbreitung des Krankheitserregers über die notwendige Schutzausrüstung verfügt.

Die Hausärzte sowie die Notfallpraxen und Notfallambulanzen der Kliniken sollen nun, aufgrund landesweit gestiegener Fallzahlen, durch eine zentrale Anlaufstelle im Kreis entlastet werden. Am Montag, 9. März, nimmt in Rottweil das ambulante Corona-Testzentrum seine Tätigkeit auf, teilt das Landratsamt mit. In dieser Einrichtung werden Corona-Verdachtsfälle getestet.

Der Ablauf ist festgelegt: Wer meint, er könnte sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, meldet sich telefonisch bei seinem Hausarzt oder Facharzt (am Wochenende oder abends beim Notdienst unter der Telefonnummer 11 61 17). Der Hausarzt entscheidet anhand der Symptome und der Risikoeinschätzung in Abstimmung mit den Ärzten des Gesundheitsamts, ob der Verdacht begründet und deshalb ein Test ratsam ist. Fällt die Entscheidung zugunsten des Tests, erhält der Patient seinen Termin zur Testung direkt vom Gesundheitsamt.

Die Abstriche werden an sieben Tagen in der Woche vom kassenärztlichen Notdienst in Räumen des Gesundheitsamts außerhalb der regulären Sprechzeiten durchgeführt. Dies bedeute nicht nur eine Entlastung für die Praxen der niedergelassenen Ärzte, sondern senke auch das Risiko für die Patienten, dass sie im Wartebereich einer Arztpraxis mit Corona-Infizierten in Kontakt kommen könnten, so die Behörde.

Gutes Händewaschen sei Schutz genug

Durch die Corona-Panik ausgelöste Hamsterkäufe haben derweil die Regale der Desinfektionsmittel im Handel leer gefegt. Ähnlich sieht es bei Atemschutzmasken und Einweghandschuhen aus.

Der Hinweis öffentlicher Ämter, gründliches Händewaschen sei Schutz genug, hat am Kaufverhalten nichts geändert. Was aber machen nun Krankenhäuser und Pflegeheime, die die besagten Mittel tatsächlich benötigen?

In der Rottweiler Klinik ist die Lage noch entspannt. Als große Einrichtung sei man immer gut ausgestattet und in solchen Situationen auch vorbereitet. "Der derzeitige Bestand an Mundschutz und Desinfektionsmitteln reicht aus, um die Regelversorgung der Kliniken bei Helios, also auch die in der Helios Klinik Rottweil, sicherzustellen", erklärt die Sprecherin. Der Einkauf werde im Konzern zentral gesteuert.

Eins lasse sich jedoch nicht leugnen: "Die Versorgungslage ist durch das stark eingeschränkte Marktangebot außergewöhnlich angespannt." Die Klinik weise daher die Angehörigen der Patienten darauf hin, dass sie sorgsam mit den Schutzmaterialien umgehen müssen. "Daher bitten wir darum, von Patientenbesuchen in großem Ausmaß abzusehen. Besuchseinschränkungen oder -verbote verhängen wir selbstverständlich nicht", ergänzt sie.