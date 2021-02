1 Das Landratsamt gibt die aktuelle Statistik bekannt. Foto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Kreis Rottweil (cor). Das Landratsamt meldet am Freitag 19 weitere positiv auf das Coronavirus getestete Menschen im Kreis. Die Gesamtzahl liegt nun bei 4865. Die Zahl der derzeit ausgewiesenen 213 aktiven Fälle im Kreis zeichnet allerdings kein realistisches Bild, weil die Genesenen die ganze Woche über nicht abgezogen wurden. So weist Bürgermeister Norbert Swoboda aus Lauterbach darauf hin, dass es in seiner Gemeinde schon seit Montag keinen aktiven Fall mehr gebe. Drei der vier letzten Infizierten hätten sich außerdem nachweislich in Krankenhäusern angesteckt, weshalb es keine Kontaktpersonen im Ort gebe, betont Swoboda. Die Inzidenz für den Kreis Rottweil sank am Freitag erneut auf 43,6.