Rottweil Corona: Lage wird zunehmend schwieriger

Landrat Wolf-Rüdiger Michel begrüßt die Entscheidungen der Landesregierung vom Freitag mit zusätzlichen Beschränkungen ausdrücklich. "Wir stehen mit den rapide steigenden Infektionszahlen mit dem Rücken an der Wand. Deshalb braucht es weitere Kontaktbeschränkungen, um den Anstieg zu stoppen und die Zahlen wieder herunterzudrücken. Ich hoffe auf das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger."

Abwarten bis Sonntag

Wegen der neuen Verschärfungen und der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Sonntag, bei der über weitere Maßnahmen gesprochen werden soll, habe das Sozialministerium die Kreise gebeten, vorerst keine neuen Allgemeinverfügungen zu erlassen. Deshalb wird das Landratsamt die Ergebnisse des Sonntags abwarten, bewerten und entscheiden, ob angesichts der Infektionslage im Kreis noch weitere regionale Maßnahmen notwendig sind.

"Die heutigen Entscheidungen in Stuttgart und die Themen am Sonntag decken den Inhalt einer möglichen regionalen Verfügung ab, gehen zum Teil sogar darüber hinaus. Deshalb warten wir die Ergebnisse des Sonntags ab", so der Landrat weiter: "Im Übrigen bin ich nach wie vor der Meinung, dass ein baldiger bundesweiter Lockdown zwingend notwendig ist."

Die Lage sei aber noch unter Kontrolle. Die Kontaktverfolgung sei – dank der fleißigen Unterstützung von Bundeswehr und den weiteren hier Tätigen – grundsätzlich noch möglich, werde angesichts der hochschnellenden Zahlen aber "immer schwieriger". In den Alten- und Pflegeheimen des Kreises waren am Donnerstag 125 Corona-Fälle bekannt (nicht wie an dieser Stelle gestern versehentlich berichtet 725). 45 Mitarbeiter sind betroffen. Die Zahl ist am Freitag allerdings weiter gestiegen. Die Stiftung St. Franziskus spricht davon, dass man auch im Hinblick auf die zahlreichen Personalausfälle an einem "kritischen Punkt" angelangt sei.

Mit Schulen in Kontakt

Was den Schulbetrieb anbelangt, befinde sich Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam mit Blick auf Möglichkeiten des Wechselunterrichts bei einer Inzidenz von über 200 über sieben Tage schon vorsorglich mit einigen Schulleitern im Austausch.

Der Handel sieht derweil mit Besorgnis den Auswirkungen entgegen. Mit gemischten Gefühlen nimmt beispielsweise Marius Kirsner, Inhaber von Intersport Kirsner in Rottweil, die Ankündigungen auf. "Das hat weitreichende Auswirkungen für uns", meint er, wenngleich ihm klar ist, dass es den Einzelhandel noch härter hätte betreffen können, wenn wie im Frühjahr nur der Lebensmittelbereich geöffnet bleiben dürfte.

Umsätze brechen weg

Gleichwohl: Für die Zeit nach Weihnachten bis 10. Januar ist ein Lockdown angekündigt. "Das sind eigentlich unsere stärksten Tage im Jahr", sagt Kirsner und weiß, dass diese Umsätze nicht einfach aufgeschoben, sondern zumeist weg sein werden. "Das ist schon ein Tiefschlag", greift er ein Zitat des FDP-Chefs Lindner auf, es handle sich um ein "Konjunkturprogramm für Herrn Amazon". Würden an diesen Tagen auch die Paketdienste in den Depots bleiben, macht Kirsner seinem Ärger Luft, "das wäre gerecht, wenn der Lockdown für alle gleichermaßen gelten würde".

Marius Kirsner lässt aber keinen Zweifel daran, dass er in Verantwortung für seine Familie und seine Mitarbeiter Verständnis hat, dass weitere Maßnahmen notwendig sind: "Die Zahlen sprechen für sich." Einen positiven Aspekt ringt er der Situation ab: "Wahrscheinlich habe ich mehr Zeit für die Familie. Das wäre sonst an diesen Tagen undenkbar."

Friseure kämpfen

Die Friseurinnung Rottweil wendet sich mit einem eindringlichen Appell und "großer Besorgnis" an Landrat Wolf-Rüdiger Michel. In dem Schreiben – das vor den neuen Verfügungen auf Landesebene vom Freitag verfasst wurde – heißt es: "Wir sehen einen Lockdown von Friseursalons in Hotspot-Regionen als unverhältnismäßig an und lehnen diese Vorgehensweise nachdrücklich ab." Friseurbetriebe seien keine Hotspots, es gebe hohe Hygienestandards. "Bevor eine regionale Schließung von Friseurbetrieben verfügt wird, sollten unseres Erachtens moderate und gleichsam wirksame Mittel umgesetzt werden." Auch der Landrat, so die Forderung, solle sich dafür in Stuttgart stark machen.