Rottweil Corona-Krise: Wenn das Zuhause kein sicherer Ort ist

"Die Gewaltopfer sind den Tätern ausgeliefert. Die Gewalt geschieht jetzt – sichtbar wird sie aber erst, wenn die Kontaktsperren aufgehoben sind", so die Einschätzung des Weißen Rings.

Dass die Betroffenen sich nicht melden, solange sie mit den Tätern auf engem Raum zusammensitzen, können auch die Beraterinnen des Vereins "Frauen helfen Frauen + Auswege" in Rottweil, Renate Weiler und Hanne Blust, bestätigen. Betroffene Frauen seien eng in die familiären Strukturen eingebunden, sie fänden nicht den persönlichen Freiraum, um sich unbeobachtet Hilfe zu holen, weiß Weiler. "Für Betroffene kann es schwierig sein, wenn alle zu Hause sind, in Ruhe zu telefonieren. Vielleicht bietet sich bei einem Spaziergang oder auf dem Weg zum Einkaufen die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen", gibt sie einen Tipp.

Reizbare Grundstimmung

Persönliche Beratungen finden derzeit nicht statt, aber telefonisch und per E-Mail ist die Beratungsstelle nach wie vor erreichbar. "In akuten Notsituationen, wenn unser Büro nicht besetzt ist, gibt es natürlich auch die Telefonnummer von Frauenhäusern auf dem Anrufbeantworter und die des Hilfetelefons und der Polizei auf unserer Homepage", sagt Weiler.

Der Verein "FhF + Auswege", erklärt sie, hat zwei Arbeitsschwerpunkte. "Bei FhF werden Mädchen und Frauen in Notsituationen und schwierigen Lebenslagen beraten. Das heißt: Frauen in schwierigen Trennungssituationen, bei Stalking, bei digitaler und häuslicher Gewalt", zählt sie auf.

Der Begriff häusliche Gewalt umfasst dabei neben körperlicher Gewalt in Form von Schlägen auch psychische Gewalt durch verbale Herabsetzungen und Demütigungen, soziale Gewalt durch das Verhindern von Kontakten und finanzielle Gewalt.

Zum zweiten Arbeitsschwerpunkt des Vereins, "Auswege", gehört die Beratung von Jungen, Mädchen und Jugendlichen bei sexuellem Missbrauch.

In allen geschilderten Situationen können Betroffene unterstützt werden. "Schon ein Telefongespräch kann dabei helfen, Spannung aus einer Situation zu nehmen. Wir haben Zeit dafür", appelliert Weiler.

Sie macht klar: "Die aktuelle Krise bringt sehr viele Ängste mit sich. Angst um Gesundheit – die eigene und die der Familie, Verwandtschaft, Freunde. Angst um den Arbeitsplatz und damit um die finanzielle Situation. Angst um die Grundversorgung und die eigene Existenz bis hin zu einer allgemeinen Angst vor der Zukunft." Allen Familienmitgliedern fehlten Außenkontakte. "All das kann zu einer empfindsameren und reizbareren Grundstimmung führen", schildert sie. Körperliche oder sexuelle Gewalt könnten Folge sein.

Weiler weiß: Von Betroffenen erfordert es viel Mut, sich zu öffnen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Verein "FhF + Auswege" berät kostenfrei und auf Wunsch auch anonym.

"Eine Ecke für sich"

Doch wie können Paare und Familien die schwere Phase auf engstem Raum am besten überstehen? Weiler gibt Tipps: "Als ganz wichtig erachten wir es, jedem Tag Struktur zu geben. Dazu gehört zum Beispiel, dass man sich richtet, auch wenn man nicht außer Haus geht, Mahlzeiten zu festen Zeiten nimmt, feste Arbeitszeiten für die Schulaufgaben der Kinder vereinbart – ebenso wie für Erwachsene im Homeoffice."

Bei den Hausarbeiten müssten alle je nach Können einbezogen werden. Um Außenkontakte zu Verwandten zu pflegen, sollte man digitale Medien nutzen; man könnte aber auch mal einen Brief schreiben oder eine Karte schicken.

Wichtig sei es, Rückzugsmöglichkeiten für jeden einzurichten. "Jeder muss auch mal alleine eine Ecke (und sei sie noch so klein) für sich haben können. Jeder braucht auch mal Pause von den anderen. Auch mal alleine spazieren gehen, um bei schlechter Laune die anderen nicht anzustecken", führt Weiler aus.

Beim regelmäßigen Familienrat sollten alle zu Wort kommen, ihre Wünsche äußern und Gefühle beschreiben. "Womit oder mit wem habe ich gerade Schwierigkeiten? Wofür können wir täglich dankbar sein?"

Wichtig seien gemeinsame Bewegung zu Hause und außer Haus, aber auch Humor und Lachen. "Jeden Tag ist einer dran, einen Witz oder eine humorige oder unterhaltsame Geschichte zu erzählen", so Weilers Tipp.