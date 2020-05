Rottweil Corona-Krise: Geht der Bevölkerung langsam die Geduld aus?

Indes ist ihm klar: "Es ist eine Krise mit einer Unsicherheit in vielen Bereichen". Verlässlichkeit sei da mitunter schwer zu schaffen. Auch wenn die Geduld nach und nach aufgezehrt wird und es teilweise ja auch um die Existenz geht – Kritik an den Corona-Maßnahmen landen beim Rottweiler OB nur vereinzelt. Und dann gehe es eher um Wünsche, Schutzvorkehrungen noch auszuweiten. Beispielsweise die Anregung, auch für den Wochenmarkt eine Maskenpflicht zu erlassen.

Das Land spricht für Wochenmarktbesucher lediglich die Empfehlung aus, eine Maske zu tragen, schreibt es aber nicht vor. "Und wir orientieren uns da an der Landesverordnung, sehen keine Notwendigkeit, für den Rottweiler Wochenmarkt davon abzuweichen", erklärt Broß und sieht diese Regelung auch in Einklang mit der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts.

Nachjustierungsbedarf

Weniger Verständnis hatte er für die Vorgaben des Landes zu den 800-Quadratmeter-Beschränkungen bei den Lockerungen für den Einzelhandel. "Wenn wir solchen Nachjustierungsbedarf sehen, speisen wir das über unsere Dachverbände wie den Städtetag in die Verhandlungen auf Landesebene ein", schildert der Rottweiler Oberbürgermeister. Ein anderes Beispiel, bei dem mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen worden ist, reicht zurück in die Anfangszeit der Krise, als Ausnahmen für den Lebensmittelhandel beschlossen wurden: Super- oder Drogeriemärkte mussten da zunächst Non-Food-Bereiche abtrennen, ehe die Erkenntnis reifte, dass solche Regelungen in der Praxis keinen Sinn machten.

Aus den Reihen des Gemeinderats hingegen kann sich Broß lediglich an die Diskussion um den Kühlcontainer am Friedhof erinnern. Als die Verwaltung in der ersten Sitzung des Gremiums in der Stadthalle – nicht öffentlich – über die verschiedenen Maßnahmen berichtete, habe es keine kritische Nachfrage gegeben. Die eine oder andere Diskussion von Mitgliedern des Rates auf Facebook spiegle sich hier nicht wider.

Abgesehen von den Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen geht es in der Krise natürlich um finanzielle Fragen. "Wir begrüßen, dass das Land mehrere Rettungsschirme aufspannt – für Unternehmen wie für Kommunen", berichtet Broß, dass die Stadt Rottweil so relativ unkompliziert bei zwei Abschlagszahlungen jeweils 160 000 Euro erhalten habe. Gleichwohl teilt er die Sorgen seiner Amtskollegen, da die finanziellen Einbußen der Kommunen natürlich größer sind und die bisherigen Rettungsschirme lange nicht alle Bereiche abdeckten. Ausfälle bei Museen, VHS, Musikschule seien bislang nicht berücksichtigt – vom Minus bei den Steuereinnahmen ganz zu schweigen.

Kritik am Land wegen der schnellen Stundungsregelung für Unternehmen bei den Gewerbesteuervorauszahlungen äußert Ralf Broß hingegen höchstens gebremst. Denn während damit den Kommunen einerseits Liquidität flöten geht und ein ausgewogener Haushalt fraglich wird, sieht er andererseits, dass dieser Schritt den Unternehmen Luft verschaffe: "Und auf lange Sicht haben wir natürlich Interesse daran, dass es kein Firmensterben gibt." Hier zeige sich das Spannungsverhältnis, "in dem wir uns befinden", macht der Oberbürgermeister deutlich.