Rottweil Corona-Krise bremst den Unverpackt-Trend aus

Doch wie sieht es mit den anderen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus aus? Auf Abstand werde geachtet, und es werde viel desinfiziert, weiß Maier.

Unverpackt-Laden verzeichnet Rückgang

Unsicherheit herrsche dagegen nach wie vor beim Thema unverpackte Lebensmittel. Die Unverpackt-Station im Culinara, die vor der Corona-Krise sehr gut angenommen worden sei, laufe "etwas schlechter", gibt Maier zu. Für ihn sei es in Ordnung: "Es ist ja ein Alternativangebot."

Einen Rückgang an Kunden verzeichnet auch Sandra Scheller in ihrem "Unverpackt-Laden" in Zimmern. Die meisten Stammkunden kämen zwar nach wie vor, einige andere hätten aber große Angst. "Vor allem Personen aus den Risiko-Gruppen wollen natürlich alles Mögliche tun, um sich nicht anzustecken", weiß Scheller. Die Lösung, die sie in ihrem Laden umsetzt: Zum Einsatz kommen Baumwollhandschuhe, die nach dem Benutzen gewaschen werden.

Übertragung durch Oberfläche eher unwahrscheinlich

Im Culinara können die Kunden bei losem Obst und Gemüse zu Einweghandschuhe greifen. Marktchef Maier versteht die Aufregung bei diesem Thema nicht. "Obst und Gemüse werden ja zu Hause immer gewaschen", betont er. Und: Laut den jüngsten Studien sei die Übertragung durch die Oberflächen eher unwahrscheinlich. "Sonst hätten wir ja Millionen von Fällen", meint er.

Maier beobachtet, dass sich immer mehr Menschen etwa in sozialen Netzwerken zu Wort meldeten, die mit jeder Regel oder mit jeder Lösung ein Problem hätten. "Ganz ehrlich: Dann muss ich ein halbes Jahr allein zu Hause bleiben und nirgendwo hingehen, denn das Virus kann ja überall sein", regt er sich darüber auf. "Bei der Konserve habe ich doch das gleiche Problem wie beim Blumenkohl oder beim Spargel."

Ein anderer Aspekt: Auf dem Wochenmarkt werde ebenfalls loses Obst und Gemüse verkauft, und dort gelte nicht mal die Maskenpflicht. Man könne sich mit dem Thema beschäftigen, doch man dürfe nicht übertreiben, findet der GHV-Vorsitzende.